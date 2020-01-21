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حوادث

جهود الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفي الرماح - محمد العيسوى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1006) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

حيث تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى سلاسل مطاعم وجبات جاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4) طن (مفروم لحوم- دهون حيوانية) (80) فرد "حمام"معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

 كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الكيماوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (14,400) طن مواد كيماوية (خل صناعى) معبأة داخل تنكات وعبوات مجهولة المثدر "مستلزمات إنتاج منتج نهائى" لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدية.

 فيما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (55200) لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية بحوالى (386700) جنيهًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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