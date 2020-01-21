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برلمان

مستقبل وطن: القارة الإفريقية تشهد طفرة كبيرة بالجهود الإقليمية والدولية للرئيس السيسي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 التي تستضيفها المملكة المتحدة، سيكون لها أثارها الإيجابية والكبيرة في جذب الاستثمارات البريطانية والدولية لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تحتاجها دول القارة السمراء.


وأضاف"الهواري"، في تصريحات له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى عقد العديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية لصالح أفريقيا وكان لهذه الفعاليات دورها الكبير في جذب الاستثمارات الأوروبية والدولية والصينية واليابانية لقارة أفريقيا بعد الترويج منه بنفسه لآفاق الاستثمار داخل أفريقيا الغنية بالموارد والثروات الطبيعية.
 
وأكد القيادي ـ"مستقبل وطن"، أن القارة الأفريقية شهدت طفرة كبرى في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل جذب الاستثمارات العالمية إليها، مشيرًا إلى أن الرئيس دائم الحرص على مصلحة البلاد والقارة أجمع، وأن تكون مصر بوابة العالم كله في الاستثمار.

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