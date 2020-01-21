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حوادث

ضبط 181 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائى متنوع

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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مصطفي الرماح - محمد العيسوى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 181 قطعة سلاح نارى، بحوزة 150 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(13) بندقية آلية،و  بنادق رصاص، و (28) بندقية خرطوش، و (10) طبنجات، و (129) فرد محلى، و (133) طلقة مختلفة الأعيرة، و (188) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (60000) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(269) حكم جناية، و (17656) حكم حبس جزئى، و (3120) حكم حبس مستأنف،و (30093) حكم غرامة، و (8862) حكم مخالفة .

 اما فى مجال تم ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (206) قضية مخدرات بحوزة (224) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15,645 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14,525 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,836 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 442 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (275 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,362 كيلو جرام)، و عدد (4394) قرص مخدر .

 و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (42) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (24) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (337) دراجة نارية مخالفة.

و فى إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة ( 3 سيارات- 5 دراجات نارية).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (27618) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (69) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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