عز العرب: قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية هامة جدا.. فيديو

قال هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، إن قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية هامة جدا سواء لإنجلترا أو الدول الإفريقية، مضيفا أن البنك التجاري الدولي أصبح له توجه كبير فى إفريقيا.

وأضاف هشام عز العرب خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الكلمة التى ألقاها رئيس وزراء بريطانيا عن إفريقيا كانت هامة جدا.

وتابع رئيس البنك التجاري الدولي، أن الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسي نيابة عن الاتحاد الإفريقي كانت هامة جدا لإعطاء الخطوط العريضة فى التعامل بين الدول وبعضها سواء بين المملكة المتحدة وإفريقيا فى العموم أو بين الدول الإفريقية وبعضها لبعض.

وأوضح هشام عز العرب، أن المشكلة فى التجارة الإفريقية هي جغرافية وليست مشكلة رغبة سياسية كما يظن البعض، مضيفا أن النقل النهري في أفريقيا صعب جدا لأن جميع الأنهار تكون أنهار صخرية أو تكون بها شلالات ومن الصعوبة أستخدامها.