اليوم.. محاكمة 3 متهمين قتلوا شخصا فى مصر القديمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.