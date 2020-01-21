مجدي عبد العاطي: جمهور أسوان معذور.. ولن أتقدم بالاستقالة مجددا.. فيديو

وقال عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "النتائج الحالية لأسوان طبيعية بالنسبة لظروف الفريق، وافصح: قدمت استقالتي مرة من قبل وأرجعني رئيس النادي عن قراري، ولن أفعل ذلك مرة أخرى، مستمر مع الفريق وسأرحل فقط اذا طلبوا مني ذلك.

وأردف : أعتذر لجمهور أسوان، ألتمس لهم العذر، فهم غاضبون ولهم كل الحق، ولكن لم أكن أتمنى أن يكون أول حضور لهم معنا يصطحبه هجوم علينا، خاصة وأنهم ساندونا ودعمونا الأسبوع المنقضي.



