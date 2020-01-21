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رياضة

مجدي عبد العاطي: جمهور أسوان معذور.. ولن أتقدم بالاستقالة مجددا.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:00 ص
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
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محمد رشاد
أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على أنه لن يتقدم باستقالته مرة أخرى من تدريب الفريق، مهما كانت النتائج.

وقال عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "النتائج الحالية لأسوان طبيعية بالنسبة لظروف الفريق، وافصح: قدمت استقالتي مرة من قبل وأرجعني رئيس النادي عن قراري، ولن أفعل ذلك مرة أخرى، مستمر مع الفريق وسأرحل فقط اذا طلبوا مني ذلك.

وأردف : أعتذر لجمهور أسوان، ألتمس لهم العذر، فهم غاضبون ولهم كل الحق، ولكن لم أكن أتمنى أن يكون أول حضور لهم معنا يصطحبه هجوم علينا، خاصة وأنهم ساندونا ودعمونا الأسبوع المنقضي.

وأكد أنه ليست لدينا إمكانية نضيف لاعبي والجميع يعلم ذلك، لافتا إلى أننا ارتكبنا أمس أخطاء كارثية أمام وادي دجلة، واستطاع المنافس استغلال ذلك، النتيجة كانت ثقيلة، سنعالج الأخطاء الفترة المقبلة.
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