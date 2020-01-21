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حوادث

اليوم.. نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:53 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوي
تنظر اليوم محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهما بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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