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أخبار العالم

سفارة السعودية في قوانجو الصينية تحذر المواطنين من الفيروس

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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سعيد العربي

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة به مؤخرًا في الصين.


وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع قرب بدء إجازة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، حيث توجد أعداد كبيرة من المسافرين في محطات القطارات والمطارات للسفر خلال تلك الإجازة إلى كافة أنحاء البلاد.

كما أوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" عددًا من التدابير الوقائية الواجب عليهم اتباعها للوقاية من الفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة "ووهان" وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة "شينزن" في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.

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