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وزير العدل: لجنة تنفيذية لصرف التعويضات لأهالي النوبة .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:08 ص
وزير العدل
وزير العدل
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إبراهيم القادري

قال عمر مروان وزير العدل، إن هناك لجنة تنفيذية شكلت لصرف التعويضات إلى أهالي النوبة وهذه اللجنة شكلت برئاسة وزارة شئون مجلس النواب، وبدأت في العمل منذ شهر فبراير 2019 وانتهت في شهر نوفمبر.2019 وقامت بوضع قواعد قانونية وأسس يتم على أساسها توزيع التعويضات ومنها تعويضات عينية أو تعويضات نقدية او من الممكن انتظار خطة الدولة المستقبلية في منطقة الصعيد والخيار يرجع الي صاحب الحق.


وأضاف"عمر مروان"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحكاية"المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن اليوم كان يوما تاريخيا وكنا سعداء لأننا استطعنا كحكومة وقيادة سياسة أن نرسم البهجة على وجوه أهالينا في النوبة، كما أن رئيس الوزراء أعلن عن فتح مرحلة ثانية لمن لم يستطع التقديم في المرحلة الأولى.


وأوضح"عمر مروان" أن تكلفة التعويضات النقدية فقط أكثر من 302 مليون جنيه وهذا غير الأرض وغير السكن كما أن من فقد أرض أخذها بنفس المساحة ومن فقد سكن أخذه سكن.


وتابع "عمر مروان" أن هناك أشخاصا متضررين منذ زمن بعيد، وقام ورثتهم اليوم بأخذ مستحقاتهم، كما أنه كان هناك أشخاص منذ سد أسوان كما أن معالي وزير شئون مجلس النواب سيكمل المسيرة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقومون بالتقديم فيما بعد.


واستكمل"عمر مروان" أن مشكلة الشهر العقارى ويجب التفرقة فيه بين عنصرين الأول هو التوثيق والثاني هو شهر الملكية التوثيق وهو المكاتب التي يوجد بها تكدس وشهر الملكية وهو أن الناس غير مقبلة على شهر ملكيتها.


وأشار إلى أن التوثيق قمنا بعمل اجراء سريع وقمنا بنقل 1100 موظف من وزارات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقارى.

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