هاني شنودة: خصصت منير للأغاني السياسية وعمرو دياب للترفيهية.. فيديو

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الفنان محمد منير لديه دفء الجنوب، بينما عمرو دياب اكثر فكرا ولا يقدم شيئا إلا بعد دراسة الأمر، ويكون على يقين بأنه سينجح.

وأضاف هاني شنودة في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أحب عمرو دياب ومحمد منير والاثنين مختلفين عن بعضهما البعض".

وتابع هاني شنودة:" خصصت محمد منير للأغاني السياسية، وعمرو دياب للأغاني الترفيهية".

وأكمل هاني شنودة "مصر تعاني من مشكلة حقوق النشر، ومن المفترض أن تكون الأغاني والفن والموسيقى للنشر للجمهور وليس للأشياء الحصرية".

وأوضح هاني شنودة "زمان كنا بنصدَّر الأغنية.. ولكننا الآن نقوم باستيرادها".

واستطرد الموسيقار هاني شنودة، "لا يوجد في الموسيقى موسيقى مؤدبة وموسيقى غير مؤدبة، ولكن المشكلة تكمن في نوعية الكلمات"، مضيفا "لا مشكلة لدي في موسيقى المهرجانات ولكن المشكلة في الكلمات".