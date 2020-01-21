مدرب الاتحاد السكندري: فاوضنا المقاصة لضم محمد إبراهيم.. فيديو

كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن تفاصيل مفاوضات زعيم الثغر مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم في يناير.
وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بالفعل نتفاوض مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم في يناير الجاري واللاعب رحب بالانضمام لنا".
وانتقل للحديث عن مباراة زعيم الثغر أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية، قائلا: مباراة كانت معقدة بشكل كبير، المنافس نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول.
وأردف: هدف أكوي سهل من مهمة الاتحاد أمام طلائع الجيش، فهو لاعب مميز وقائد منتخب أوغندا والتصويب من نقاط قوته.
وانتقل للحديث عن مواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية والمقرر لها الأحد المقبل قائلا: لدينا عزيمة وإصرار لتخطي هذه المباراة، فوز المنافس علينا في المباراة الأولى جاء عكس سير المباراة.