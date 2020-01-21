مدرب الاتحاد السكندري: فاوضنا المقاصة لضم محمد إبراهيم.. فيديو

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بالفعل نتفاوض مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم في يناير الجاري واللاعب رحب بالانضمام لنا".

وانتقل للحديث عن مباراة زعيم الثغر أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية، قائلا: مباراة كانت معقدة بشكل كبير، المنافس نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول.



