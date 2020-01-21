تحذير من شوبير لـ صالح جمعة بعد رحيله عن الأهلي

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حسام الحارتي

وقال شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت" إن صالح جمعة إذا لم يحترم موهبته ستكون أيامه في الكورة محدودة، مطالبا اللاعب بإعادة حساباته من جديد للحفاظ على مستقبله.

وتساءل الإعلامي أحمد شوبير قائلا: "هل صالح جمعة قادر على أن يعود من جديد "، معربا عن تمنيه بتحقيق نجاح مبهر في الفترة المقبلة معلقا: "خسارة موهبة مثل صالح جمعة لم تكن موجودة في الكرة المصرية ".

وأوضح أحمد شوبير أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يعقد جلسة خاصة غدا " الثلاثاء"، مع صالح جمعة لإنهاء تلك الأزمة ".

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة تحذيرية إلى لاعب النادي الأهلي صالح جمعة عقب تصريحات رينيه فايلر بالاستغناء عن اللاعب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المقاولون العرب والنادي الأهلي أمس الأحد.

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