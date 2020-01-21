بروتوكول بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لتطبيق التحول الرقمي

وقع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ الإقليم، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ويمثلها المهندس رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس محمد شمروخ، النائب الأول للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية.





وبدوره أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية في محافظة البحر الأحمر.





وطالب المحافظ بضرورة وضع تصور وآلية بحيث يكون المواطن مؤهل للتناغم مع مشروع التحول الرقمي، وبدوره أكد المهندس عبدالستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات أنه بالفعل يوجد تنسيق مع مختلف الجهات المعنية.



