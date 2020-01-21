AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

هاني الأسمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ 86 ساعة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:53 ص
86 ساعة للصحفي هاني
86 ساعة للصحفي هاني الأسمر
Advertisements
محمود زيدان

يُشارك الزميل الكاتب الصحفي هاني الأسمر، بروايته الجديدة "86 ساعة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.


ويناقش الأسمر، خلال روايته " ٨٦ ساعة " أزمة التفكك الأسري " الطلاق والعنوسة " وتأثيراتهم علي الأمن الاجتماعي الذي يبدأ من أمن الأسرة.

الرواية صادرة عن دار نشر زهراء الشرق، استخدم الكاتب فيها كل العناصر الأدبية بطريقة بسيطة وواضحة، باللغتين الفصحى والعامية لمخاطبة جيل الشباب بخطورة تأثير التفكك الأسري علي المجتمع.

وأوضح الكاتب أن التفكك ينتج عنه أطفال بلا مأوى يفترشون الأرصفة وأسفل الكباري ومنهم من ضل طريقه لينضم إلى الجماعات الإرهابية مستغلين فقرهم وفقدانهم العائل والمثل الأعلى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مدار 3 أيام.. متحف أديب نوبل يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور

في أحضان الزومبي | شيما الحاج تصدم جمهورها بروايتها الجديدة

86 ساعة.. أول رواية تناقش قضية الطلاق والتفكك الأسري

كاتب سلسلة حمل أسود: ضريح الفتاة المُجمدة هي رعب معرض الكتاب

أصول الشر في معرض الكتاب 2020

ترشيحاتنا

ضباط ذوي رتب عالية يتعرضون لموقف محرج أمام رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.. فيديو

يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة في الدنيا.. الإفتاء: احرص على أمرين

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

قانوني يكشف مزايا تعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات..فيديو

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

اخبار الحوادث.. أب يقتل طفلته بسبب شراب.. ضرب نفسه بالنار لمروره بأزمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد