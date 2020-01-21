هاني الأسمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ 86 ساعة

يُشارك الزميل الكاتب الصحفي هاني الأسمر، بروايته الجديدة "86 ساعة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





ويناقش الأسمر، خلال روايته " ٨٦ ساعة " أزمة التفكك الأسري " الطلاق والعنوسة " وتأثيراتهم علي الأمن الاجتماعي الذي يبدأ من أمن الأسرة.

الرواية صادرة عن دار نشر زهراء الشرق، استخدم الكاتب فيها كل العناصر الأدبية بطريقة بسيطة وواضحة، باللغتين الفصحى والعامية لمخاطبة جيل الشباب بخطورة تأثير التفكك الأسري علي المجتمع.

وأوضح الكاتب أن التفكك ينتج عنه أطفال بلا مأوى يفترشون الأرصفة وأسفل الكباري ومنهم من ضل طريقه لينضم إلى الجماعات الإرهابية مستغلين فقرهم وفقدانهم العائل والمثل الأعلى.