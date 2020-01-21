معسكر مفتوح لـ منتخب السيدات استعدادا لمواجهة المغرب في تصفيات إفريقيا

وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات طالبتهن خلالها بضرورة التركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها، وشددت على الجدية والإصرار على الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية يوم الخميس في ختام المعسكر على أن يتجمع المنتخب لدخول معسكر مغلق، يوم السبت المقبل، حتى موعد السفر للمغرب لأداء المباراة.