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رياضة

معسكر مفتوح لـ منتخب السيدات استعدادا لمواجهة المغرب في تصفيات إفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:00 ص
المنتخب المصري لكرة
المنتخب المصري لكرة القدم النسائية
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يسري غازي
انتظم المنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، في معسكر مفتوح، لمدة أربعة أيام، استعدادا للقاء العودة أمام المغرب، يوم 2 فبراير المقبل، ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، فاكس، من نظيره المغربي يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة، وحدد الاتحاد المصري يوم 30 يناير موعدا لمغادرة أرض الوطن والتوجه للمغرب لأداء المباراة .

وتقام تدريبات المنتخب بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة، ويضم المعسكر فرح سمير والهام هاني وحبيبه خالد وندي إبراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازي ونادين الشافعي ودانا ندي وليلى  شريف وندي عماد وليلي زاهر وهدي شكري ونادية رمضان وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوي وملك شوكت وبسمة محمد وندي خالد وإسراء فرج وإيمان حسن ويارا ياسر وأمل ناصر .

ويغيب عن صفوف الفريق أميرة محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب امام المغرب وشدد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدا من أجل عدم تكرارها .

وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات طالبتهن خلالها بضرورة التركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها، وشددت على الجدية والإصرار على الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية يوم الخميس في ختام المعسكر على أن يتجمع المنتخب لدخول معسكر مغلق، يوم السبت المقبل، حتى موعد السفر للمغرب لأداء المباراة.
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