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أخبار البلد

إياتا: 29.3 مليار دولار أرباحا متوقعة لقطاع النقل الجوي خلال 202‪0

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن توقعاته بتحقيق قطاع النقل الجوي العالمي لصافي أرباح بقيمة 29.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل تحسنًا ملحوظًا بالمقارنة مع القيمة المتوقعة لعام 2019 والبالغة 25.9 مليار دولار أمريكي.


وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه في حال النجاح بالوصول إلى ذلك الرقم، فإن 202‪0 سيكون العام الحادي عشر على التوالي الذي يُحقق خلاله قطاع النقل الجوي معدل أرباح صافية إيجابي.


وأوضح الاياتا. أن أبرز محاور الأداء المتوقعة خلال عام 2020‪ تشمل النقاط التالية، حيث يُتوقع أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر نسبة 6.0%، بارتفاع عن النسبة المتوقعة في 2019 والتي تبلغ 5.7%، من المتوقع ارتفاع هامش الربح الصافي بنسبة 3.4%، بزيادة عن نسبة 3.1% عام 2019


وتشير أيضا  إلى ارتفاع إيرادات القطاع الإجمالية لتصل إلى 872 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة تزيد عن 4.0% عن 838 مليار دولار أمريكي المسجلة عام 2019‪ ، فضلا عن زيادة تكاليف العمليات ضمن القطاع بنسبة 3.5%، لترتفع من 796 مليار دولار أمريكي عام 2019 إلى 823 مليار دولار أمريكي عام 2020‪.

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