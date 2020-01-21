كلية تجارة عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

واتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، وتجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة، وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.