كلية تجارة عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل كلية التجارة بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩.
واتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، وتجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة، وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.
كما تم التنبيه علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية.
ونوهت الكلية علي الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.