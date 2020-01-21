AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية تجارة عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
تواصل كلية التجارة بجامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

واتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، وتجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة، وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

كما تم التنبيه علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية. 

ونوهت الكلية علي الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجامعات اليوم.. بروتوكول تعاون بين الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.. عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير الامتحانات.. جامعة المنيا تحتفي بطلابها في ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس .. السبت

انطلاق امتحانات تجارة عين شمس.. غدا

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس.. اليوم

عميد ألسن عين شمس تواصل جولاتها للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات

ترشيحاتنا

مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

رضا سيكا: من اختار البدري لتدريب المنتخب لا يحب مصر.. فيديو

رشا مهدي تحتفى بهدف محمد صلاح: متقلعش الفانلة في الساقعة يا قلب مصر

فرصة.. اشترى Galaxy Note 9 النسخة الأمريكية بـ 4400 جنيه فقط

فضل صلاة الفجر .. تكفر لك جميع ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط

لوك جديد.. لقاء الخميسي تتألق والجمهور يتغزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد