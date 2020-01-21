النمنم: يجب مراجعة الأفكار والمفاهيم التى روج لها داعش

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم ، ووزير الثقافة السابق، إنه يجب مراجعة الأفكار والمفاهيم والمصطلحات التي روج لها تنظيم "داعش" والمتطرفين، مشيرًا إلى أن المراجعات الفكرية يقصد بها فريق أومفكر أوكاتب أوباحث أو نشط يراجع الأفكار المطروحة.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأى عام" والمذاع عبر قناة"ten"، أن سيرة الإمام أبو حامد الغزالي شملت العديد من مراجعة الأفكار والمفاهيم مثل: كتاب "المنقذ من الضلال"، لافتًا إلى أن هناك مراجعات تمت بعد 2001 في سجن العقرب الذي يشمل المدانين في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.

وأكد وزير الثقافة السابق، أنه يجب مراجعة الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي تنقل لنا عبر التاريخ، لافتا إلى أنه يعمل على تحليل مصطلح "الحاكمية"؛ حيث قام بالرجوع إلى آيات الحاكمية في القرآن الكريم؛ وهو ليس مقصود به في اللغة العربية بأنه ما نفهمه الآن "نظام الحكم"، موضحًا أن الحكم في اللغة العربية يعني الفصل بين متخاصمين أما الحاكم يعني ولي الأمر.