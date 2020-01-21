وزير العدل: الشهر العقاري وتطوير المحاكم من أهم الملفات في أولوياتي.. فيديو

قال عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة تعمل على تطوير الميكنة، بحيث تكون الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري مميكنة، ولكنها ستأخذ بعض الوقت، وستعمل في المقابل على تسهيل إنجاز الخدمات على المواطنين.





وأضاف"عمر مروان"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "ام بي سي مصر"، أن مشكلة شهر الملكية لها تصور ولكن ننتظر لعرضه على رئيس الوزراء وهذا يشجع الكثير من الأشخاص على تسجيل ملكيتهم ومن الممكن أن يطبق هذا التصور في مدة لا تتعدى شهرين.





وأوضح "عمر مروان" أن ملفات الشهر العقارى وتطوير المحاكم من أهم الملفات التي تولي اهتمامي الكبير.





وتابع "عمر مروان" أن تطوير المحاكم له شقين الأول وهو بيئة العمل التي يعمل فيها القاضي يجب أن تكون مناسبة ولائقة كما أننا بدأنا بالفعل بتطوير قاعات المحاكم وغرف المداولة وقررت وجود شركات نظافة تتولي مسئولية التنظيف حتى نضمن بيئة عمل مناسبة للقاضى وللمواطنين.





واستكمل "عمر مروان" أن ميكنة العمل طبقت في بورسعيد، وتقوم بعمل جيد وسنقوم بتعميم التجربة على باقي المحافظات كما ان هناك 6 محافظات تقوم وزارة الاتصالات على تطويرها وتطوير المحاكم بهم.