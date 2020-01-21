تضامن دمياط تنقذ المشردين بلا مأوى من الشوارع وتعيد بعضهم لذويهم

انتشرت فرق من التضامن الاجتماعى بدمياط للتدخل السريع ومساعدة المشردين في الشوارع بلا مأوى لتقديم العون والمساعدة لمن فقدوا المأوى من الأطفال والكبار، حيث قام فريق التدخل السريع المحلي بإشراف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط وكثف جهوده لتنفيذ هذه الخطة وأنقذ العديد من المشردين بشوارع المحافظة.





وتم إنقاذ 11 مواطنا على مدار الشهرين الماضيين.





وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لإنقاذ المشردين من الشوارع، العام الماضي ومستمرة هذا العام.





ومن جانبه صرح حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، أن فريق التدخل السريع المحلي يكثف جهوده للبحث عن المشردين ؛ نظرا للظروف الجوية التى تتعرض لها البلاد ولما تمثل من خطر كبير على صحة المشردين فدمياط ليس بها دور لرعاية المسنين ولكن يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مسكن لهم فحتى الان تم انقاذ 11 مشردا منهم 7 رفضوا الاستجابة وترك أماكنهم ولكن تم توفير المأكل والمشرب والبطاطين وكذلك فريق المبادرة يتابعهم بشكل يومى.





وأهاب بالمواطنين والمهتمين بالشأن العام الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية للمديرية او فاكس المديرية على رقم : 2224308



