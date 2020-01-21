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ناصر قلاوون: مصر هي قلب العالم العربي ولديها نخبة كبيرة متعلمة.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:20 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن بريطانيا هي إمبراطورية استثمارية في العالم، والخدمات البريطانية مستمرة دائما.


وأضاف الدكتور ناصر قلاوون خلال حواره التليفزيونى في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن بريطانيا على وشك الخروج من الاتحاد الاوروبي ووضعت جميع قدراتها منذ ثلاث سنوات للانفتاح على العالم ومنها قارة إفريقيا.


وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، أن مصر هي قلب العالم العربي ولديها نخبة كبيرة متعلمة.

 

وأوضح ناصر قلاوون، ان هناك أزمات فى قارة إفريقيا، مضيفا أن الرئيس السيسي يحاول إيجاد حلول لتلك المشاكل بمختلف الطرق.

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