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عثامنة: على المجتمع الدولي مراجعة ما أقره تجاه ليبيا وحكومة الوفاق لا توافق وطني حولها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين

قال عبد الله عثامنة مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن  المجتمع الدولي والدول الفاعلة في مجلس الأمن تحاول أن تحفظ ماء الوجه؛ من خلال منح شرعية دولية لحكومة الوفاق.

وأضاف  عبد الله عثامنة  في حواره  مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" على المجتمع الدولي مراجعة ما  أقره تجاه الملف الليبي".

وتابع عبد الله عثامنة:"  المجلس الرئاسي به 4 أفراد ولا يوجد توافق وطني فيه ولا يوجد إجماع في قراراته داخل ليبيا، وكيف يستمر العالم في دعم حكومة غير شرعية في ليبيا".

 وأوضح عبد الله عثامنة مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا وحالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني وانتشار آلاف الإرهابيين والمليشيات العسكرية تكونت المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضاف عبد الله عثامنة ، :"  مجلس الأمن أصدر  قرار محاربة تنظيم القاعدة  وداعش في ليبيا، ولكنهم لا يوقفوا تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا".

وتابع عبد الله عثامنة:"  مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يمنعوا قطر وتركيا من التدخل فيليبيا ".

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