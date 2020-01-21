اليوم.. 3 وزراء يفتتحون مركز تدريب وتأهيل الشباب بالبحيرة.. ولقاءات توعوية ضمن مبادرة مراكب النجاة

تفتتح السفيرة منى مكرم وزيرة الهجرة، ويرافقها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز لتدريب وتأهيل الشباب بحوش عيسى، اليوم الثلاثاء، والذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.





ومن المقرر أن يستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع دمنهور الثقافى لحضور لقاء "المرأة المصرية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.





وتأتى زيارة وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي لمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "مراكب النجاة" خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، والتى تتم تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حول التوعية" بمخاطر الهجرة غير الشرعية" على الشواطئ المصدرة للهجرة.





وستشمل زيارة الوزراء الثلاثة، افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى ، والذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ومن المقرر أن يقدم برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.





وتلتقي السفيرة نبيلة مكرم عددا من سيدات محافظة البحيرة في لقاء جماهيري ويتعاون في تنظيمه فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد وبإشراف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، يليه لقاء وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب في برنامج تثقيفي وتدريبي من إعداد شركة وويل سبرينج، وتختتم وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء جماهيري مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.



