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نحن أمة تقود ولا تقاد.. عبد الله عثامنة عن إنصات قادة العالم للرئيس السيسي في مؤتمر برلين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:34 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين

قال عبد الله عثامنة مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن  أردوغان فاقد للمنطق وتجاوز المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.


وأضاف  عبد الله عثامنة  في حواره  مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، : "مغادرة أردوغان  مؤتمر برلين  تؤكد على أنه خرج غير منتصر وغير قادر على فهم البروتوكول الدولي وأن حل الأزمة لا يروق له وكأنه كان يتوقع قرارا دوليا يقضي على المؤسسة العسكرية الليبية".


وتابع عثامنة:" القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أبدت حسن النية في إيجاد أي حل لتجنيب ليبيا"، مؤكدا أن مصر لها تدخل إيجابي وليس سلبيا في ليبيا من أجل حل الأزمة ".

وعن  الصور التي جمعت الرئيس السيسي بقادة ألمانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا  في مؤتمر برلين، قال عبدالله عثامنة:"  أعادت روح القيم العربية  ونحن أمة تقود ولا تقاد، وشاهدنا ذلك في إنصات قادة العالم إلى  الرئيس السيسي".


وأكمل عثامنة:"  لا نريد تدخلا مباشرا في وطننا ولكننا نثمن الدور الريادي  المصري في حل الأزمة".


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