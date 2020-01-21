AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول استقبال رسمي داخل القصر الملكي البريطاني بدون هاري وميجان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
استقبل الأمير وليام، والدوقة كيت قادة القارة الإفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن، بدون الدوق هاري. 

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن الدوق هاري لم يحضر الاجتماع، حيث غادر إلى كندا ليكون مع زوجته ميجان وطفله الرضيع، ليكون أول مناسبة دون حضوره، عقب تنازله عن أدواره الملكية. 

وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، قد دعم العائلة الملكة للتغلب على أزمة الأدوار المستقبلية لكلا من هاري وميجان، عقب قرارهما الأخير. 

وتستضيف لندن قمة استثمار أفريقيا بريطانيا لتعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة وإفريقيا، وفرص الاستثمار في المنطقة، والتزام البلاد بدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

القصر الملكي البريطاني يعلق على قرار هاري وميجان بالاستقلال عن العائلة

صدمة في القصر الملكي.. هاري وميجان يعتزلان الحياة الأميرية

اجتماع مهم للعائلة المالكة البريطانية عقب قرار هاري وميجان بالانفصال عن العائلة

أول تعليق من جونسون على أزمة هاري وميجان

جونسون يبحث عن شركاء جدد في أفريقيا قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

4 رسائل للخطيب في ظهور بجولة مكوكية بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي..فيديو وصور

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ دماغ شيطان .. صور

بـ فستان أسود ملفت.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية