أول استقبال رسمي داخل القصر الملكي البريطاني بدون هاري وميجان

استقبل الأمير وليام، والدوقة كيت قادة القارة الإفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن، بدون الدوق هاري.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن الدوق هاري لم يحضر الاجتماع، حيث غادر إلى كندا ليكون مع زوجته ميجان وطفله الرضيع، ليكون أول مناسبة دون حضوره، عقب تنازله عن أدواره الملكية.





وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، قد دعم العائلة الملكة للتغلب على أزمة الأدوار المستقبلية لكلا من هاري وميجان، عقب قرارهما الأخير.





وتستضيف لندن قمة استثمار أفريقيا بريطانيا لتعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة وإفريقيا، وفرص الاستثمار في المنطقة، والتزام البلاد بدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.



