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مرأة

طريقة عمل مكرونة بيبروني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:29 ص
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بيبروني
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هاجر هانئ

مكرونة بيبروني  من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير مكرونة بيبروني

مكرونة اسباجيتي  مسلوقة

عصير طماطم

صلصة طماطم

جبنة موتزريلا

بيبروني

زعتر مجفف

ريحان مجفف

سكر مكعبات

مرقة

كريمة طهي

بشاميل

لحم مفروم  معصج

طريقة تحضير مكرونة بيبروني

* في حلة على النار يوضع زيت مع اللحم المعصج وعليها صلصة الطماطم وعصير الطماطم وزعتر مجفف وريحان مجفف وسكر ومكعب المرقة

* تضاف إليه المكرونة وتقلب جيدا

* توضع المكرونة في طاجن فرن وعليها البشاميل بعد خلطها بالكريمة

* ترص شرائح البيبروني وعليها الجبنة الموتزاريلا.


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