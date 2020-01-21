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محمد فؤاد: سعيد جدا بالمشاركة في استقبال الرئيس السيسي بلندن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:47 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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حمزة شعيب
أكد الفنان محمد فؤاد، أنه تقابل مع الجالية المصرية في لندن وكان مع الذين ساندوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء وجوده في لندن لحضور القمة الأفريقية البريطانية، لافتا إلى أنه لم ير إحساس الوطنية بهذا الشكل الرائع سوى وسط هؤلاء المواطنين، قائلا:"قابلت ناس غاية الوطنية ولم أرذلك وأعرف أحساس الوطنية".

وتابع محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج من مصر، والمذاع عبر فضائية CBC،:"شرف لي أن أكون موجودا مع أبناء الجالية المصرية في إنجلترا، موضحًا أن هناك سيدة جاءت مصطحبة ابنها المصاب بالتوحد، وكان الطقس باردا جدًا، ولكنها أصرت على الحضور للتواجد في الصف الأمامي".

وأشار محمد فؤاد، إلى أن المصريين أحضروا له طعاما وشرابا وفاكهة، قائلا: "لا يمكن يكون الرئيس في مكان وأنا فيه ومرحش وأنا كنت موجود في إنجلترا بالصدفة، وبقوله إلى الأمام يا ريس وربنا يعينك على ما تراه وأنت تبذل مجهودا كبيرا، وكل مصري شريف يرى مجهود الرئيس وكل شخص يحب بلده يعرف ماذا يفعل الرئيس".

واحتفل النجم والمطرب المصري محمد فؤاد،  مع الجالية المصرية في بريطانيا، بمناسبة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار 2020.

وتواصل الجالية المصرية في لندن، تنظيم الوقفات أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنمية في مصر والقضاء على الإرهاب.
 
ورفع المشاركون في الوقفة، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، مردين الهتافات الوطنية "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
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