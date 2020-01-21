في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة نبيلة عبيد و التى أكملت 75 عاما، ولكن على الرغم من تخطيها السبعين عاما إلا أن مازالت تحافظ على أناقتها وجمالها ودائما تكون محط الأنظار في العديد فى المناسبات العامة.

تمتع نبيلة عبيد بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.

تعتمد الفنانة نبيلة عبيد على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخرة التى تزيد من جمال إطلالتها، و التصميمات التى تبرز قوامها الرشيق .