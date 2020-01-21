في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

تمتع نبيلة
عبيد بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى
تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية
أنيقة.
تعتمد الفنانة نبيلة عبيد على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخرة التى تزيد من جمال إطلالتها، و التصميمات التى تبرز قوامها الرشيق .
كما تعتمد نبيلة عبيد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها، وتقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تتناسب مع إطلالاتها.