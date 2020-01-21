رضا سيكا: محمد فضل لم يقنعني بحديثه عن الفنيات.. وحسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب.. فيديو

أكد رضا سيكا لاعب الزمالك والاسماعيلي السابق، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري الحالي، لم ينجح مع الزمالك وكان يملك كل الإمكانيات.
وقال سيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " حسام حسن كان الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال الفترة الحالية".
وأضاف أن من الممكن أن يتفاوض محمد فضل مع حسام حسن لتدريب المنتخب، ويكون لديه القدرة على استيعاب فكر حسام حسن.
وتابع أنه لم يشاهد محمد فضل يتحدث عن فنيات كرة القدم ولم يقنعنِ في هذا الجانب.
وأتم أنه رفض العديد من العروض للعمل في قطاع الناشئين بالزمالك، مؤكدا أنه يفضل العمل في التسويق الرياضي ويجيد في هذا الجانب بشكل كبير.