رضا سيكا: محمد فضل لم يقنعني بحديثه عن الفنيات.. وحسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب.. فيديو

وقال سيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " حسام حسن كان الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال الفترة الحالية".

وأضاف أن من الممكن أن يتفاوض محمد فضل مع حسام حسن لتدريب المنتخب، ويكون لديه القدرة على استيعاب فكر حسام حسن.

وأضاف أن من الممكن أن يتفاوض محمد فضل مع حسام حسن لتدريب المنتخب، ويكون لديه القدرة على استيعاب فكر حسام حسن.

وتابع أنه لم يشاهد محمد فضل يتحدث عن فنيات كرة القدم ولم يقنعنِ في هذا الجانب.



