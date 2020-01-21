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محافظات

هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية شمال سيناء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:28 ص
هطول الأمطار - أرشيفية
هطول الأمطار - أرشيفية
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احمد صالح
تتعرض محافظة شمال سيناء لهطول أمطار غزيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وقد أثرت كثيرا على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق التجارية.

وقد زادت معدلات هطول الأمطار في المناطق الساحلية والتي صاحبها هبوب رياح باردة وصلت إلى درجة الصقيع في مركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء .

ومن جانبه .. أعطي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهاته لرؤساء مجالس المدن خاصة الساحلية، بسرعة الدفع بالسيارات فور انتهاء مواعيد الحظر لشفط المياه التي تراكمت في الشوارع والميادين الرئيسية.

ولفت اللواء شوشه إلى ضرورة توزيع السيارات علي أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة.

وأكد على استمرار رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى فى مديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، بالإضافة إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية.
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