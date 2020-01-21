نصف مرآة.. مجموعة قصصية لـ هويدا أبو سمك بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار «تويا» للنشر والتوزيع المجموعة القصصية «نصف مرآة» للقاصة هويدا أبو سمك، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.





وقالت هويدا أبو سمك عن المجموعة: "نصف مرآة" مجموعة قصصية تناقش ما يحدث حولك يوميا بينما لا تراه، وتسلط الضوء على بعض الحقائق التي لا يعرفها الإنسان العادي عن نفسه، ولا يدركها رغم أنه يحتك بها بشكل مستمر.





ومن أجواء المجموعة " في عالمِها لا مكانَ للمُستحيلِ، فتستطيع أن تقومَ بكل شيءٍ وتُعاقبَ مَن تشاء وترتكبَ الجرائم دون عقابٍ، فبعض الجرائم تكونُ مُباحةً، والقتلُ قد يكونُ حلالًا.



