أخبار التوك شو.. أحمد موسى يدخل في تحدي مع الجزيرة القطرية على الهواء.. نشأت الديهي لـ فايز السراج: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

نشر موقع "صدى البلد"، الإثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





أكد الإعلامي أ حمد موسى، أن الشعب القطري يتعرض للظلم ولا يستطيع التعبير عن رأيه؛ وذلك بعد المرسوم الأميري الصادر في 14 يناير لتقييد الحريات، موضحا أن الإعلام القطري الإخواني المأجور يتحالف مع الأمير ضد الشعب القطري .







قال الموسيقار هاني شنودة ، إنه لا يوجد في الموسيقى موسيقى مؤدبة وموسيقى غير مؤدبة، ولكن المشكلة تكمن في نوعية الكلمات.