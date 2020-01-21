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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يدخل في تحدي مع الجزيرة القطرية على الهواء.. نشأت الديهي لـ فايز السراج: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، الإثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب القطري يتعرض للظلم ولا يستطيع التعبير عن رأيه؛ وذلك بعد المرسوم الأميري الصادر في 14 يناير لتقييد الحريات، موضحا أن الإعلام القطري الإخواني المأجور يتحالف مع الأمير ضد الشعب القطري .

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لا يوجد في الموسيقى موسيقى مؤدبة وموسيقى غير مؤدبة، ولكن المشكلة  تكمن في نوعية الكلمات.


أعرب محمد إسماعيل، حفيد مفيدة عبدالرحمن، أول محامية في مصر، عن سعادته الكبيرة  باحتفاء محرك البحث جوجل بمولد جدته، مردفا: "أشعر بالفخر والسعادة"، منوها بأنه أمر لم يكن متوقع.
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة الأنباء القطرية والصحف القطرية والإعلام التابع لأمير قطر اختفلوا بمرسوم تميم بن حمد الجديد والذي يقيد الحريات بمجموعة من البنود التي تمنع القطرين التحدث وانتقاد النظام باي شئ كان.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فايز السراج "طرطور ليبيا" كشف في تصريح له عن مدى نجاح مؤتمر برلين.

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