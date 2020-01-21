صدور رواية حبس اختياري لـ محمود حسين خلال معرض الكتاب

تصدر خلال أيام، ثاني روايات الكاتب محمود حسين، بعنوان "حبس اختياري"، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سينعقد في الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير.





وتدور أحداث رواية حبس اختياري في قالب اجتماعي حول أشخاص متفرقين ينتمون لشرائح مُجتمعية مختلفة ومرجعيات ثقافية متباينة، تتقاطع مساراتهم معًا ليكون كل منهم بمثابة حجر يحرك ركود مياه الآخر ويقوده إلى رحلة تُغير نظرته للأمور وتدفعه للبحث عن مغزى الحياة والغاية منها.





ومن أجواء الرواية نقرأ:" لم ينتبه «رفعت غراب» لحقيقة رحلته إلا حين أيقن أنها قد شارفت على الانتهاء، آنذاك فقط أدرك أنه أمضى حياته مُرتضيًا العيش على هامش الدنيا مُحاطًا بأسوار ذكريات الأمس التي تصد عنه كل بصيص لشمس الغد، يُعاقب بالانعزال على عدم ارتكابه لشيء، لم يزرع خيرًا أو شرًا فبقيت حياته مُقفرة لا زهر فيها ولا أشواك.

كان هذا الاكتشاف المتأخر كافيًا لدفعه إلى بحر الحياة الذي قضى العمر دافنًا رأسه برمال شاطئه، فيقوده ذلك لسلسلة من الأحداث تُعلمه بأنه ليس الوحيد وأن هناك آخرين مثله مجرد -بشر عاديون- وتلك لعنتهم، ويجد نفسه مجبرًا على أن يجيب وحده على السؤال الذي يتحاشاه الجميع.. هل لازال بالإمكان إيجاد فرصة أخرى؟.. ولو كانت أخيرة؟!..".





ومن المقرر أن يُقام حفل توقيع الرواية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكاتب بالتاسع والعشرين من يناير الجاري بالواحدة ظهرًا بجناح دار الرواق للنشر والتوزيع.





يذكر أن الكاتب "محمود حسين" قد صدرت له رواية شياطين خرس في عام 2016 وتعد رواية حبس اختياري روايته الثانية.