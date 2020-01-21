مستشفى النجيلة.. صرح طبي في صحراء مصر الغربية

يمثل مستشفى النجيلة التابع لمحافظة مطروح صرحا طبيا ونقطة مضيئة لعلاج المرضى بمطروح، بل امتدت لتستقبل حالات من خارج المحافظة، منذ افتتاح المستشفى في يناير 2018 بعد إعادة إنشائه وتطويره، على أحدث الأكواد الطبية والعلمية، بعد أن كانت تعاني من الإهمال والتردي وغياب الخدمات الطبية لأهالي المنطقة وضعف الإمكانيات والأجهزة، لتصبح صرحًا طبيًا، ومستشفى إحالة يستقبل المرضى المحولين من المستشفيات الأخرى، ويخدم المدن الغربية من محافظة مطروح "النجيلة، براني، السلوم" بالإضافة إلى المرضى القادمين من دولة ليبيا للعلاج.





ونجح مستشفى النجيلة المركزي منذ ثلاثة أيام في اجراء جراحة من النوع النادر والدقيق في قسم الأورام، لشاب عمره 17 عامًا، كان يعاني من ورم خارج من القنوات العجزية والعصعصية.





وأكد الدكتور أحمد إيهاب، عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية في جراحة الأورام والمناظير، ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي قام بإجراء العملية أنه تم استئصال كلي جزري الفقرات العجزية والعصعصية مع المستقيم، في جراحة استغرقت 7 ساعات كاملة داخل غرفة العمليات، وتم الحفاظ على حركة الجزء السفلي للمريض.





وأشار إلى أن الورم خارج من عظمة العمود الفقري، ليملأ فراغ الحوض من الامام واصلا إلى الجلد من الخلف، مشيرًا إلى أنه تم استئصال الورم بنجاح.





وأكد محمد علي، مدير مستشفى النجيلة المركزي، أنه تم تشخيص الحالة بالخطأ " كيس عصعصي"من أحد الأطباء في محافظة الإسكندرية وبعد الاستئصال تبين أنه ورم خبيث أسفل الظهر، وتم عرضه على احد استشاريين الأورام بالاسكندرية فقام بتحويله إلى مستشفى النجيلة المركزي.





كما أجرى الدكتور وليد محمود استشاري جراحة العظام اول جراحة لتغيير مفصل الركبة لسيدة تدعي "ص.م.س" عمرها ٥٥ عاما كانت تعاني من عدم القدرة على الحركة لمدة عام.





واكد وليد محمود أن العملية تمت بنجاح والحالة يتم متابعتها باستمرار وهي الآن تستعد للخروج من المستشفى ماشية على قدميها، بعد الاطمئنان على نجاح العملية.





وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح علي تقديم كافة أوجه الدعم لجميع المستشفيات علي مستوي المحافظة لضمان وصول الخدمة المتميزة لمواطني مطروح.





وذكر أنه يتم المرور بشكل دوري على جميع المستشفيات للتعرف على احتياجتها تنفيذ لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





وأشار إلى أن مستشفى النجيلة المركزي تقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة لتخفيف معاناة السفر على الأهالي بمطروح، لافتًا إلى أن المستشفى تستقبل جميع حالات نفقة الدولة ونفقة المحافظة وحالات الطوارئ بالمجان.