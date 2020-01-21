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رياضة

مصر تقع مع السعودية وفلسطين والجزائر في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع المنتخب المصري مع المنتخب السعودي والفلسطيني والجزائري في بطولة كأس العرب للمنتخبات التي تستضيفها السعودية في الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس.


وأجريت القرعة في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة.


وتقام منافسات البطولة، بمشاركة 16 منتخبا، هي (السعودية – قطر – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي)، في مدن الرياض والدمام.

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