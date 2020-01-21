هاشتاج #رجعي_حساباتك_شيرين يتصدر تويتر بعد غلق شيرين حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي





ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجعي_حساباتك_شيرين ، وتصدر "تريند تويتر"، وجاءت تعليقات بعض الجماهير بين "‏أنا مش مذاكر غير لما شيرين تراجع حساباتها ‎" و "‏‎لاااااازم ترجعين حسباااتك كتييير ناس تحبك".





وبعد تصدر الهاشتاج لـ"تويتر" طمأن حسام حبيب جماهير زوجته شيرين، عبر حسابه على إنستجرام قائلا "احنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم ان قريب قوي شيرين هترجع علي السوشيال ميديا علشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".





وكانت شيرين عبد الوهاب أغلقت جميع حساباتها على السوشيال ميديا في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد تعرضها لهجوم شديد بسبب مساندتها للشعب اللبناني بعد حرائق لبنان الشهيرة، والتي أعلنت أنها ستخصص عوائد إحدى حفلاتها للبنان".





وبعد تعرضها لهجوم شديد؛ كتبت شيرين عبر حسابها بـ"تويتر": "قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مـأذيش نفسي ولا المتابعين اللي بيقرأوا التعليقات، وأرجو من محبيني ما حدش يزعل مني".

طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الفنانه شيرين عبد الوهاب، بعودتها إلى السوشيال ميديا مرة أخرى بتنشيط حساباتها المغلقة.