بشرى سارة للبالطو الأبيض.. رفع المعاش إلى 1000 جنيه

عرضت نقابة الأطباء، على مجلس اتحاد المهن الطبية مقترح تقدم به الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه.

ووافق مجلس نقابة الأطباء على المقترح، وتم عرضه على اتحاد المهن الطبية.

وذلك لتطبيقه على أعضاء النقابات الأربعة (الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين)، بعد العرض على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر لها الجمعة 14 فبراير القادم.





وعرض تقرير الخبير الإكتوارى، إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه، وأكد التقرير إمكانية زيادة المعاشات في الوقت الحالي إلى 900 جنيه فقط، على أن يتم بحث زيادة الـ100 جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة.