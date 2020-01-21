بعثة مازيمبي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

وصلت بعثة الفريق الكروي لنادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولي، والتي تضم 40 فردا، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك.





واستقبل الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس العلاقات العامة بالزمالك بعثة مازيمبي ممثلا للنادي من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف.





ويلعب الزمالك مع مازيمبي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب السلام.



