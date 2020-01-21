كثيرًا ما أنا أُخطئ.. أصالة تشعل السوشيال ميديا





وظهرت أصالة بإطلالة جذابة مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مناسب لبشرتها مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.





وعلقت أصاله على الصورة قائلة "طبعًا أنا أُُخطئ ، وكثيرًا ما أنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالبًا هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك #أصاله".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كلنا بنغلط ولا نتعلم ونسامح" و "جمالك وجمال عاطفتك" و " أصاله العشق ".





كانت أصالة، أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها.





وعلقت أصالة علي الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".





وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله

شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.