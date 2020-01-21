AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كثيرًا ما أنا أُخطئ.. أصالة تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت أصالة بإطلالة جذابة مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مناسب لبشرتها مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها. 

وعلقت أصاله على الصورة قائلة "طبعًا أنا أُُخطئ ، وكثيرًا ما أنا أُخطئ ، لأنّ أحكامي غالبًا هي عاطفية إنسانيّه ، والحياة بالمُجمل ليست كذلك #أصاله".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كلنا بنغلط ولا نتعلم ونسامح" و "جمالك وجمال عاطفتك" و " أصاله العشق ".

كانت أصالة، أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها.

وعلقت أصالة علي الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل.. أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان رسميا

أصالة تتصدر تويتر بعد إعلان انفصالها رسميا عن طارق العريان

بعد انفصالها عن زوجها .. أصالة تتلقى رسائل دعم ومساندة من الفنانين

أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

إليسا تعلق على خبر طلاق أصالة وطارق العريان | ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال بلوك جديد.. فيديو جديد لـ منى فاروق

مريم عامر منيب تحصد 9.7 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

بعد الاستمارة 6.. صالح جمعة قريب من الانتقال لهذا الفريق

نجم الأهلي السابق: جاريدو أفضل من مانويل جوزيه.. فيديو

بالأدلة.. رئيس "ماعت" يكشف مخالفات النظام التركي لحقوق الإنسان وقمع أردوغان.. فيديو

بعد شفائها.. منى فاروق تنشر فيديو جديد من عمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور