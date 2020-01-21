شاهد.. أسقف بني سويف يشارك شباب الكنيسة رياضة تنس الطاولة

شارك الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ، في لعب رياضة تنس الطاولة مع الكهنة وشباب إيبارشية بني سويف، وذلك خلال الاحتفال بعيد الغطاس المجيد، بكنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف.

وأكد عدد من الكهنة أن الأنبا غبريال يجيد لعبة تنس الطاولة،ويتفوق فيها على الجميع داخل الإيبارشية، لافتا إلى مشاركته في عدد من الفقرات الروحية والرياضية الأخرى.

وكانت كنائس وأديرة محافظة بني سويف احتفلت بعيد الغطاس المجيد، الأحد والإثنين من هذا الإسبوع ، حيث ترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بني سويف بمشاركة أباء الكنيسة القمص أشعياء ديماس والقس مرقص صموئيل والقس مقاريوس عدلي، وسط تواجد أمني مكثف، والذي بدء من مساء يوم، عيد رأس السنة الميلادية مرورا بعيد الميلاد.وحتى عيد الغطاس.