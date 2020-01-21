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مرأة

طريقة عمل بطاطا في الفرن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:23 ص
)طريقة عمل بطاطا
)طريقة عمل بطاطا فى الفرن
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف "توتا مراد" طريقة عمل البطاطا فى الفرن، بمذاق شهي لعشاق البطاطا .

المكونات :
- 4 حبات بطاطا حلوة 
- ماء 
- زبدة
-قطر بارد

طريقة التحضير 

- أولا عليكِ القيام بتقطيع البطاطا إلى حلقات ثم تقومين بوضعها فى ماء مغلى وسلقها حتى تنضج تماما ثم نقوم بتقشيرها ثم هرسها
- قومى بإحضار طاجن فخار ثم ضعي فيه البطاطا المهروسة وضعى قطعة الزبدة فوقه
- ثم افتحي الفرن على درجة حرارة 120 واتركيها حتى يسخن ثم ادخلى الطاجن فى الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق إلى أن يأخذ اللون الذهبي .
- بعد استخراج الطاجن من الفرن سقيه بالقطر البارد .
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