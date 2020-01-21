طريقة عمل بطاطا في الفرن

تقدم الشيف "توتا مراد" طريقة عمل البطاطا فى الفرن، بمذاق شهي لعشاق البطاطا .





المكونات :

- 4 حبات بطاطا حلوة

- ماء

- زبدة

-قطر بارد





طريقة التحضير





- أولا عليكِ القيام بتقطيع البطاطا إلى حلقات ثم تقومين بوضعها فى ماء مغلى وسلقها حتى تنضج تماما ثم نقوم بتقشيرها ثم هرسها

- قومى بإحضار طاجن فخار ثم ضعي فيه البطاطا المهروسة وضعى قطعة الزبدة فوقه

- ثم افتحي الفرن على درجة حرارة 120 واتركيها حتى يسخن ثم ادخلى الطاجن فى الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق إلى أن يأخذ اللون الذهبي .