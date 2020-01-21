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متحدث الوزراء يكشف كواليس تسليم التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:40 ص
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تسليم التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مؤكدا أن الدولة لم تتردد في تسليم التعويضات رغم بعد السنوات منذ 1902.


وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة "أكسترا نيوز" إن ما حدث مع المتضررين من أهالي النوبة إنجاز وإعجاز في نفس الوقت خاصة أن هذه المشكلة تعود لأكثر من 118 عاما منذ إنشاء خزان أسوان عام 1902.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أهالي النوبة استقبلوا رئيس الوزراء باحتفالات شعبية خلال صرف التعويضات، مشيرا إلى أن ما حدث مع أهالي أسوان يثبت انه لا يضيع حق ورائه قيادة سياسية شجاعة، وجهود حكومة مصطفى مدبولي.


وشدد على أن الدولة حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه من أهالي النوبة وفقا للقانون، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم حلول لكافة المشاكل ووضع الحلول غير العادية، وإعطاء الحق لكل المتضررين من خلال لجان من وزارة العدل والشئون البرلمانية.


وأوضح المستشار نادر سعد، أن محافظات مصر شاركوا الفرحة مع أهالي النوبة و تضامنت معهم اليوم، وهذا كان بمثابة بانوراما احتفالية في وسط فرحة غامرة، مؤكدا أن حقوق المواطنة في الدستور المصري ثابتة وهذا ما أكد عليه الرئيس الجمهورية.

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