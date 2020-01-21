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فن

لوك جديد.. لقاء الخميسي تتألق والجمهور يتغزل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:23 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت لقاء الخميسي بـ"لوك" جديدـ بقص شعرها مع وضع ميكب كثيف علي وجهها مناسب لبشرتها مع أحمر الشفاه.


ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يحميكي يارب ويبارك فيكي" و " منوره" و "قمررر ماشاء الله" و " القمر كله".


من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.


يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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