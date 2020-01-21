AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يتخطى 21 مليون مشاهدة بـ كليب رايحين نسهر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:24 ص
محمد رمضان - رايحين
محمد رمضان - رايحين نسهر
Advertisements
سعيد فراج
حقق محمد رمضان، 21 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، بداية يناير الجاري. 

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان؛ خلال الفترة الحالية.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث كليباته رايحين نسهر

شاهد كليب محمد رمضان الجديد رايحين نسهر

محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأحدث كليباته رايحين نسهر

في أقل من يوم.. 1.5 مليون مشاهدة لأغنية رايحين نسهر لـ محمد رمضان

بعد أقل من 24 ساعة..محمد رمضان يحقق 2 مليون مشاهدة لأغنية رايحين نسهر.. فيديو

محمد رمضان يحصد 5.1 مليون مشاهدة بـ كليب رايحين نسهر

ترشيحاتنا

بعد الاستمارة 6.. صالح جمعة قريب من الانتقال لهذا الفريق

أمير مرتضى منصور يوضح أسباب إعارة 5 ناشئين من الزمالك

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال بلوك جديد.. فيديو جديد لـ منى فاروق

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

التصنيف والموعد.. كل المعلومات المهمة عن قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم

خسارة.. أحمد شوبير يعلق على استغناء الأهلي عن أزارو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

في عيد ميلادها الـ 75.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نبيلة عبيد

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور