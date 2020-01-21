محمد رمضان يتخطى 21 مليون مشاهدة بـ كليب رايحين نسهر

حقق محمد رمضان، 21 مليونا و429 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه على يوتيوب، بداية يناير الجاري.



وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب.





وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان؛ خلال الفترة الحالية.



