مصرع كهربائى سقط من أعلى سلم خشبي بقنا

لقى كهربائى مصرعه متأثرًا بكسور ونزيف حاد، عقب سقوطه من أعلى سلم خشبى أثناء تركيب أسلاك كهربائية لأحد أعمدة الإنارة بقرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوصول طه محمد على محمد 32 عاما، كهربائى، إلى مستشفى قنا العام، مصابًا بنزيف حاد وكسر فى مناطق متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء تلقيه العلاج.

وبسؤال شقيقه على محمد"مدرس"، أكد بأن شقيقه سقط من أعلى سلم خشبى، أثناء تركيبه لأسلاك كهربائية لعامود إنارة بقرية الأشراف الشرقية، ولا يوجد شبهه جنائية وراء الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى صرحت بدفن المتوفى.