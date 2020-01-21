ترامب أثناء توجهه لـ دافوس: أمريكا نمبر وان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده هي الدولة الأولى في العالم، وذلك أثناء توجهه إلى منتدى دافوس العالمي.





وكتب "ترامب" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اتوجه إلى دافوس ، سويسرا، للقاء قادة العالم والأعمال، وجلب سياسة جيدة، ومئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة، نحن الأن رقم واحد في الكون".





وتستضيف سويسرا اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة المنتدي الاقتصادي العالمي المعروف بـ" منتدي دافوس الاقتصادي " في دورته الـ50 بحضور رؤساء الدول وممثلي الحكومات بخلاف الخبراء والسياسيين بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك علي مستوي العالم.



