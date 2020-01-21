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رياضة

أخويا مش صاحبي.. كهربا يحتفل بعيد ميلاد ابن مؤمن زكريا.. شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:04 ص
كهربا ومؤمن زكريا
كهربا ومؤمن زكريا
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مصطفى كرم
شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له مع صديقه، بالفريق مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كهربا مع بالصور مع مؤمن زكريا خلال الاحتفال بعيد ميلاد نجل مؤمن زكريا الصغير " مالك" والذي تواجد للاحتفال به عدد من لاعبي كرة القدم.

وعلق كهربا  على الصورة التي جمعته بـ مؤمن قائلا "عشرة العمر أخويا مش صاحبي".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "حبايبي المحترمين" و "ربنا يشفيك يا مؤمن" و "أجدع صحاب" و " الأبطال".

ويتلقي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي العلاج بعد تكفل النادي الأهلي بحالتة بالتعاون مع تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ولم يتم تحديد موعد عودته للعب مره اخري.
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