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صلاح حليمة: قمة بريطانيا - إفريقيا الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات للقارة السمراء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن القمة البريطانية - الإفريقية للاستثمار تناولت العديد من المحاور، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي في إطار سلسلة من القمم الاقتصادية لتحقيق التنمية داخل القارة.

وأضاف صلاح حليمة، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة تعد العاشرة بعد قمة ميونخ للأمن وتيكاد ومجموعة العشرين، وغيرها من القمم السابقة.


وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إلى أن الهدف من هذه القمم توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات للقارة الإفريقية وخاصة في مجال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.


وأوضح أن قمة "بريطانيا – إفريقيا" جاءت في وقت مناسب جدا خاصة بعد خروج انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى تتجه بريطانيا إلى أسواق جديدة في القارة الإفريقية.


ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمت برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وهذا حدث كبير
وله تأثير على فرص الاستثمار البريطانية في القارة السمراء.

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