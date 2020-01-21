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رياضة

مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية ، والأوروبية.

الدوري المصري
2.30 ، طنطا أمام الجونة
7.30 ، بيراميدز أمام مصر المقاصة
تذاع مباريات الدوري عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت

الدوري الإنجليزي
9.30، أستون فيلا مع واتفورد
9.30 ، إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد
9.30 ، كريستال بالاس أمام ساوثهامتون
9.30 ، شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي
9.30 ، بورنموث مع برايتون
10.15 ، تشيلسي مع آرسنال

 كأس إيطاليا
9.45 ، نابولي مع لاتسيو

كأس دوري البرتغال
9.45 ، سبورتينج براجا أمام سبورتينج لشبونة

 كأس الرابطة الفرنسية
10.10 ، ليون مع ليل

كأس ملك إسبانيا
8.00 ، ريال سرقسطة مع ريال مايوركا
8.00 ، ريكرياتيفو أمام أوساسونا
10.00 ، إشبيلية مع ليفانتي

وتذاع المباريات في مختلف المسابقات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت
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