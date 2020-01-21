مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية ، والأوروبية.
الدوري المصري
2.30 ، طنطا أمام الجونة
7.30 ، بيراميدز أمام مصر المقاصة
تذاع مباريات الدوري عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
الدوري الإنجليزي
9.30، أستون فيلا مع واتفورد
9.30 ، إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد
9.30 ، كريستال بالاس أمام ساوثهامتون
9.30 ، شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي
9.30 ، بورنموث مع برايتون
10.15 ، تشيلسي مع آرسنال
كأس إيطاليا
9.45 ، نابولي مع لاتسيو
كأس دوري البرتغال
9.45 ، سبورتينج براجا أمام سبورتينج لشبونة
كأس الرابطة الفرنسية
10.10 ، ليون مع ليل
كأس ملك إسبانيا
8.00 ، ريال سرقسطة مع ريال مايوركا
8.00 ، ريكرياتيفو أمام أوساسونا
10.00 ، إشبيلية مع ليفانتي
وتذاع المباريات في مختلف المسابقات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت