مواجهات قوية .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، المحلية والقارية ، والأوروبية.





الدوري المصري

2.30 ، طنطا أمام الجونة

7.30 ، بيراميدز أمام مصر المقاصة

تذاع مباريات الدوري عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت





الدوري الإنجليزي