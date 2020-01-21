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أخبار العالم

عقب الأوروبية والأمريكية.. دولة جديدة ترسل قواتها إلى مضيق هرمز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، وذلك ضمن محاولات الدولة لتأمين السفن التجارية والخاصة بها. 

وقالت الحكومة الفرنسية، إن ثماني دول أوروبية تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز.

وأكدت الحكومة الفرنسية أن المهمة البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز قد حصلت على مزيد من الدعم السياسي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إن المهمة تحظى الآن بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، إلى جانب فرنسا نفسها.

وفي السابق، كانت هولندا والدنمارك واليونان وفرنسا قد أعربت عن دعمها للمهمة البحرية بقيادة أوروبا.

وفي ظل توتر مع إيران ، طلبت الولايات المتحدة من حلفائها الانضمام إلى تحالف عسكري لتأمين المياه الاستراتيجية ، كما تلقت كوريا الجنوبية مثل هذه الدعوات "بشكل مباشر وغير مباشر" من واشنطن.
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